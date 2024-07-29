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أبدى ناصر النني والد محمد النني لاعب أرسنال السابق ولاعب منتخب مصر الأولمبي (فوق السن) سعادته بأداء ابنه في أولمبياد باريس 2024.

وشارك النني أساسيًا في مباراتي منتخب مصر أمام الدومينيكان والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية أمام أوزبكستان والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

وقال والد النني في تصريحات لقناة دي إم سي: "سعيد بالتأكيد بما يقدمه محمد النني في أولمبياد باريس، ولا أصدق وصوله لهذا المستوى بعد فترة من الغياب".

وعن العروض المتاحة أمام نجله قال النني: "أسمع مثلما يسمع الجميع، أنا سعيد به في الفترة الحالية وكل حديثي معه يقتصر على التشجيع".

وواصل: "الأهلي هو بيتنا الأول ومعه لعب محمد في صغره وإذا عاد إلى مصر سيلعب للأهلي، ولكن إذا أتته عروض أوروبية فهو يعرف مصلحته".

وأنهى: "نسمع عن العروض الخليجية في الإعلام وإذا كان هناك شيء فلن يخفيه عني".