عودة حجاج سودانيين إلى ديارهم بعد معاناة لأكثر من شهر

عاد حجاج سودانيون إلى ديارهم في ولاية النيل الأبيض، اليوم الاثنين، بعد معاناة استمرت لأكثر من شهر في الطريق منذ تحركهم من مكة.

وتعذر وصول الحجاج إلى ولايتهم بسبب احتجازهم في ولاية سنار عقب سقوط حاضرتها مدينة سنجة في قبضة الدعم السريع، وفق موقع المشهد السوداني.

يشار إلى أن الأوضاع الأمنية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني واستنزاف المغتربين حرمت نحو 24 ألف سوداني من التقديم لأداء فريضة الحج هذا العام، حيث أكمل 8 آلاف شخص إجراءاتهم، أي ما يعادل 25% من عدد الأماكن المتاحة للحج والتي حددتها وزارة الحج السعودية للسودان.

من جانبها، سعت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية إلى تسهيل إجراءات التقديم للحج من خلال مواقع إلكترونية للولايات، وسداد التكاليف عبر تطبيقات مصرفية، فيما تم تمديد فترة التقديم غير مرة، لكن ذلك لم يكن كافيا سوى للعدد الذي أكمل إجراءاته لأداء الفريضة.

يذكر أن من استطاع تأدية مناسك الحج العام الهجري الماضي (1444)، والذي كان بعد أسابيع من اندلاع القتال في الخرطوم، بلغوا 14 ألف شخص من إجمالي 32 ألف فرصة للسودان حددتها السعودية، وبلغت تكلفة الحج 3 ملايين جنيه جوا و(5000 دولار) عبر البحر، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكان أمين المجلس الأعلى للحج والعمرة بولاية شمال دارفور السودانية، عبد الله الدومة أبكر عثمان، قد نفى، في أواخر مايو الماضي، صحة خبر بشان تعرض بعثة حجاج الولاية الذين غادروا مدينة الفاشر عبر الجرار لهجوم مسلح مما أفضى لوقوع جرحى وقتلى بجانب نهب جميع ممتلكاتهم.