مجموعة لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى لبنان حتى غد

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لأسباب أمنية.

وذكرت الشركة اليوم الاثنين، في فرانكفورت أنه تم إلغاء خمس رحلات ذهاب وعودة حتى يوم غد الثلاثاء 30 يوليو.

وبحسب البيانات، فإن الرحلات التي شملها الإلغاء كانت ستُسيَّر على متن شركات تابعة للمجموعة: "سويس" (رحلة واحدة) و"لوفتهانزا" (رحلتين) و"يورو وينجز" (رحلتين).

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أعلنت أمس الأحد، تعديل مواعيد بعض الرحلات القادمة إلى بيروت اليوم لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

وعقب هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، لقي 12 شخصا على الأقل حتفه أول أمس السبت.

وتستعد الحكومة الإسرائيلية لضربة انتقامية، وتلقي باللوم على حزب الله في الهجوم. في المقابل نفى حزب الله علاقته بالهجوم.