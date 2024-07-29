 السعودية: تنفيذ حكم القتل بحق باكستاني هرّب هيروين مخدر إلى المملكة - بوابة الشروق
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السعودية: تنفيذ حكم القتل بحق باكستاني هرّب هيروين مخدر إلى المملكة

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 5:15 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة الباكستانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد أن أدين بمحاولة تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن :" زبير خان حضرت جمال باكستاني الجنسية، أقدم على  تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة"، مشيرة إلى أن " التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً".

وحذرت وزارة الداخلية السعودية "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".


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