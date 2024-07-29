أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن تحديد هوية أربع حالات جديدة من المفقودين من أعوام 2011 و2013 و2014.





وجاء الإعلان بعد اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة ومراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية (DNA). وقد تم اعتماد النتائج بعد مراجعتها من قبل إدارات الرفات، وقيد الأهالي، والطب الشرعي.



أما الحالات المتعرف عليها فهي:

الصديق محمد عمر انويجي (مفقود 2011)

طارق عبد الهادي أبوبكر أكرن (مفقود 2013)

أحمد الجيلاني عبدالله العائب (مفقود 2014)

نور الدين الطيب محمد عمري (مفقود 2014)

وسيتم إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية.