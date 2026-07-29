مدير مكتبة الإسكندرية يبحث مع القنصل العام لليونان تعزيز جسور التعاون الثقافي والحضاري

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يوانيس بيرجاكيس، القنصل العام لليونان في الإسكندرية، في زيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر واليونان، وتؤكد الدور المحوري للمكتبة كمنصة للحوار الحضاري والتبادل الثقافي.

وكان في استقبال القنصل العام لليونان، أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إذ رحب بالزيارة التي تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، ودعم التواصل الثقافي والعلمي بين الشعوب.

وتجسد الزيارة المكانة الدولية التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الثقافية والمعرفية في المنطقة، ودورها في استضافة الفعاليات واللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، بما يعزز رسالتها في نشر المعرفة وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة.