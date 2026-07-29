مستشار رئيس الجمهورية ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مشروعات طبية جديدة بـ210 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حزمة من المشروعات الطبية والتطويرية الكبرى بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي، باستثمارات بلغت نحو 210 ملايين جنيه، تضمنت تطوير وحدة المناظير، والمرحلة الثانية من تطوير العيادات الخارجية ومنطقة حجز وانتظار المرضى، إلى جانب استكمال تطوير الموقع العام للمستشفى.

وجاءت الافتتاحات لتؤكد استمرار جامعة عين شمس في تنفيذ رؤيتها لتحديث مستشفياتها الجامعية، وتطوير بنيتها التحتية وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات العلاجية، وسرعة تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور عصام فخرى مساعد المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، الدكتور هيثم عبد العظيم نائب مدير المستشفى، الدكتور محمد عبد الرازق المدير الطبي للمستشفى، إلى جانب نخبة من قيادات وأساتذة مستشفيات جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ما تحقق داخل مستشفى عين شمس التخصصي يمثل ثمرة عمل جماعي متواصل، مشيرا إلى أن وحدة المناظير تعد أول وحدة مناظير ألياف ضوئية من نوعها في مصر والمنطقة، كما أشاد بالتطور الكبير الذي شهدته وحدات الرعاية المركزة ورعاية القلب والجهاز التنفسي، والتي أسهمت في إنقاذ آلاف المرضى، مؤكدا أن المستشفى تمثل إحدى القلاع الطبية والتعليمية التي خرجت أجيالا من الكوادر التمريضية المتميزة.

من جهته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن افتتاحات اليوم تمثل محطة جديدة في خطة الجامعة الشاملة لتحديث مستشفياتها، موضحا أن التطوير لا يقتصر على المباني أو الأجهزة، وإنما يستهدف بناء منظومة صحية متكاملة تضع المريض في صدارة الاهتمام، وتعتمد على أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز مكانة مستشفيات جامعة عين شمس كإحدى أكبر المؤسسات العلاجية والتعليمية والبحثية في مصر والمنطقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في الاستثمار في الإنسان، مؤكدا أن تطوير المستشفيات يمثل أحد أهم محاور دعم الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، وبيئة علاجية آمنة ومتطورة تضاهي المعايير العالمية.

وأوضح أن افتتاح وحدة المناظير الجديدة، واستكمال تطوير العيادات الخارجية، وتحديث الموقع العام للمستشفى، يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الجامعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل زمن انتظار المرضى، ورفع كفاءة التشخيص والعلاج.

كما شدد على أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة العمل بروح الفريق، موجها الشكر إلى جميع العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئات التمريض والفنيين والإداريين، مؤكدا أن العنصر البشري المؤهل هو الركيزة الأساسية لأي نجاح، وأن أحدث الإمكانات والتجهيزات لا تحقق أهدافها إلا بكفاءات قادرة على توظيفها لخدمة المرضى والبحث العلمي والتعليم الطبي.

وأكد الدكتور علي الأنور أن المشروعات الثلاثة التي تم افتتاحها تستهدف في المقام الأول تحسين تجربة المريض، وتخفيف معاناة المترددين على المستشفى، مع استمرار التوسع في إدخال أحدث التقنيات العلاجية.

وأوضح الدكتور طارق يوسف أن التطوير شمل البنية التحتية والمرافق وشبكات الصرف، وإعادة تأهيل الموقع العام، وإنشاء مدخل مستقل للزيارة، بما يسهم في تحسين حركة المرضى والزائرين، مشيرا إلى أن مكتب الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس وأساتذة كلية الهندسة كان لهم دور رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات.

وكشف الدكتور هشام أنور أن إجمالي تكلفة المشروعات بلغ نحو 210 ملايين جنيه، بواقع 100 مليون جنيه لتطوير وحدة المناظير، و30 مليون جنيه لتطوير منطقة حجز العيادات، و80 مليون جنيه لتطوير الموقع العام للمستشفى.

وأضاف أن وحدة المناظير الجديدة تضم أحدث منظومات مناظير الجهاز الهضمي والصدر والقنوات المرارية، ومناظير الموجات فوق الصوتية، ومناظير الشعب الهوائية مع إمكانية أخذ العينات، وتستقبل نحو 5000 مريض سنويا، فيما تخدم منطقة حجز العيادات المطورة ما يقرب من 1000 متردد يوميا، مع استمرار تقديم الخدمة طوال فترة التنفيذ دون توقف.

وخلال الافتتاح، استعرض الدكتور هيثم عبد العظيم فيلما وثائقيا قصيرا تناول مراحل التطوير، إلى جانب عرض تجربة إنشاء أول وحدة للجراحات الروبوتية بالمستشفى، والتي نجحت خلال عشرة أيام فقط في إجراء خمس جراحات مفاصل بنتائج طبية متميزة.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق أن وحدة الجراحة الروبوتية تمثل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية، حيث بدأت بجراحات العظام والمفاصل والمسالك البولية، ويجري حاليا التوسع لتشمل جراحات المخ والأعصاب، بما يجعل مستشفى عين شمس التخصصي أول مركز في المنطقة يمتلك ثلاثة روبوتات جراحية، ويؤسس لأول وحدة متكاملة للجراحات الروبوتية في مصر تضم مختلف التخصصات الجراحية.