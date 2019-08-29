قالت نقابة الشرطة في ألمانيا إن رجال الشرطة الاتحادية أدوا خلال العام الجاري 9ر1 مليون ساعة عمل إضافية حتى شهر يوليو الماضي.

وأضاف نائب رئيس النقابة الاتحادية للشرطة، يورج راديك، في تصريح لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، اليوم الخميس، أن أقصى عدد ساعات عمل إضافية أداها رجال الشرطة الاتحادية على مدى عام كامل كان 8ر2 مليون ساعة، وكان ذلك عام 2016 الذي شهد عدد ساعات عمل قياسية.

ورأى راديك أن "ساعات العمل الإضافية لدى الشرطة تعبير عن نقص في الإدارة".

وتابع راديك: "ليس لدينا ما يكفي من الأفراد لدرء الخطر، وملاحقة الجناة في الوقت ذاته".

وفسر نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية تراجع أعداد ساعات العمل الإضافية بانخفاض عمليات الشرطة إضافة الوظائف التي تم استحداثها بشكل إضافي داخل الشرطة، ولكنه قال إن هذه الوظائف لا تكفي "لسد الثغرات التي نشأت في الماضي".