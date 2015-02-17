اتهم بيان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "الميليشيات المتمردة"، بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة، في عدن، متعهدًا باستعادة العاصمة المؤقتة مرة أخرى.

وأفاد بيان الرئيس اليمني بأن: "المجلس الانتقالي هاجم مؤسسات الدولة في عدن بدعم من دولة الإمارات، وفوجئنا بطيران دولة الإمارات ينفذ غارات جوية ضد المواطنين والجيش اليمني"، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية" في خبر عاجل لها مساء اليوم الخميس.

وتابع بيان "منصور"، أن "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار، ولا يمكن أن تكون حاجتنا لأشقائنا العرب ضد إيران مدخلا لتقسيم بلدنا"، نقلًا عن "العربية".