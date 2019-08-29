تأهل فرانكفورت وولفرهامبتون وثلاثي هولندا لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي

صعد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني برفقة فرق أيندهوفن وفينورد وألكمار من هولندا، وكذلك سيلتيك الأسكتلندي وولفرهامبتون الإنجليزي، لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وتأهل فرانكفورت عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه ستراسبورج الفرنسي، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، ليعوض خسارته صفر / 1 في مباراة الذهاب التي جرت بفرنسا الأسبوع الماضي.

وجاء تأهل أيندهوفن لمرحلة المجموعات عن جدارة، بعدما تغلبه 4 / صفر على مضيفه أبولون ليماسول القبرصي، ليكرر تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب عليه ذهابا في هولندا 3 / صفر يوم الخميس الماضي.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لفينورد روتردام، الذي صعد للدور ذاته، إثر فوزه 3 / صفر على مضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، مكررا فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة روتردام.

وتعافى ألكمار من تعادله المخيب 1 / 1 بملعبه ذهابا مع رويال أنتويرب البلجيكي، بعدما حقق فوزا كبيرا خارج قواعده 4 / 1 على منافسه، ليحجز مقعدا في مرحلة المجموعات.

وصعد وولفرهامبتون لمرحلة المجموعات، بفوزه 2 / 1 على ضيفه تورينو الإيطالي، ليفوز 5 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق له الفوز 3 / 2 على نظيره الإيطالي ذهابا بإيطاليا.

ولم يواجه سيلتيك أدنى صعوبة في التأهل للدور التالي، بعد تغلبه 4 / 1 على مضيفه أيك سولنا السويدي، حيث سبق أن فاز 2 / صفر في لقاء الذهاب باسكتلندا.

ولحق جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بركب المتأهلين لدور المجموعات، بفوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه ليجيا وارسو البولندي، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة البولندية قد انتهت بالتعادل السلبي.

وانتزع سبورتنج براجا البرتغالي ورقة الترشح للدور التالي، بعد فوزه 2 / 1 على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، حيث سبق للفريق البرتغالي أن فاز 1 / صفر ذهابا.

وأطاح فيتوريا جيماريش البرتغالي بضيفه ستيوا بوخارست الروماني، بعد فوزه عليه 1 / صفر، مستفيدا من انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل بدون أهداف.

واقتنص إسبانيول الإسباني تعادلا بطعم الفوز 2 / 2 مع مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني، ليصعد هو الآخر لمرحلة المجموعات، لسابق فوزه 3 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه.

وتأهل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على حساب باوك سالونيك اليوناني، كما صعد أيضا كل من جينت البلجيكي وكارباكا آجدام الأذربيجاني وكوبنهاجن الدنماركي وإف سي أستانا الكازاخستاني، ولودوجوريتس رازجراد البلغاري، وبارتيزان بلجراد الصربي، ومالمو السويدي، وأيك أثينا اليوناني، وفرينكفاروزي المجري، وأف 91 ديديلانجي اللوكسمبورجي.