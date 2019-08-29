11 عقد تقنين جديد للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة بأسيوط

سلم محافظ أسيوط جمال نورالدين، 11 عقدا جديدا لتقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة بـ(5) مراكز على مستوى المحافظة، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون وقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للدولة والتي تمثل حق الشعب.

وقال المحافظ - خلال تسليم العقود اليوم الخميس - إن تسليم العقود يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الممولكة لها بالقانون ، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه ، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة..مضيفا أن المراكز الخمس هم ( البداري – ديروط – ساحل سليم – الغنايم – منفلوط).

حضر تسليم العقود كل من المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ورؤساء المدن والمراكز الكائن بنطاقها الأراضي التي تم تسليم عقودها وأصحاب طلبات التقنين.