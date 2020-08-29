النمسا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان اليوم- إن إجمالي الاصابات فى النمسا بلغ 26 ألفا و985 حالة وقد تعافى منها 22 ألفا و866 حالة وتوفى 733 حالة.

وأشار البيان إلى وجود 144 حالة فى المستشفيات منها 30 حالة فى العناية المركزة وأن أعلى الإصابات بالفيروس تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 203 حالات، يليها النمسا العليا 57، وتيرول 49 حالة، ثم النمسا السفلى 35 حالة، وقد جاءت أقل الإصابات فى كارينثيا وفورارلبرج وبلغت 4 حالات.