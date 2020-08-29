بيان أوروبي أمريكي مشترك يدين العنف والقمع في بيلاروس

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أصدرت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا بيانا مشتركا اليوم السبت، أدانت فيه استخدام "العنف والقمع" من قبل السلطات في بيلاروس ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وجدد البيان دعوة القوى الأربعة لتحقيق "كامل وشفاف" بشأن ما يزعم من جرائم وانتهاكات من قبل السلطات في بيلاروس.

وتابع البيان أنه منذ التاسع من أغسطس، تستخدم السلطات في بيلاروس قوة "وحشية وغير متناسبة" ضد المتظاهرين السلميين.

وكانت حكومة بيلاروس قد فرضت إجراءات صارمة ضد الصحفيين، في ضوء المظاهرات المستمرة ضد الرئيس، الكسندر لوكاشينكو، حيث سحبت الاعتمادات الإعلامية الخاصة بهم وفي بعض الحالات طردتهم من البلاد.

وقال صحفي بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إنه تم سحب اعتمادات العديد من ممثلي وسائل الإعلام الغربية.

وذكر ممثلون إعلاميون أيضا لـ(د.ب.أ) إن قوات الأمن اعتقلتهم الليلة الماضية، قائلين إن السلطات تريد منع تغطيتهم للمظاهرات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتحدثت رابطة بيلاروس للصحفيين عن سحب واسع النطاق لاعتمادات ممثلين إعلاميين من بيلاروس، الذين يعملون لحساب محطات أجنبية تلفزيونية أو إذاعية وصحف ووكالات أنباء من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقالت وسائل إعلام روسية أن صحفييها تم طردهم بالفعل من البلاد.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعترف بفوز الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي مقابلة مع تلفزيون (روسيا 1) الحكومي، تم بثها اليوم السبت، قال بوتين:" كما تعلمون فإنني هنأت الكسندر لوكاشينكو بفوزه".

وكانت روسيا والصين قد هنأتا لوكاشينكو بفوزه بعد وقت قصير من إعلان نتيجة التصويت.

في المقابل، تواجه الانتخابات الرئاسية في بيلاروس انتقادات دولية واتهامات بأنها تعرضت لتزوير صارخ.

وأعرب بوتين عن تشككه فيما إذا كان كل المتشككين أمناء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسة في بيلاروس التي لم يحضرها مراقبون دوليون تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك لأول مرة منذ سنوات.

كانت لجنة الانتخابات أعلنت عن فوز لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ 26 عاما، بـ1ر80% من الأصوات. في المقابل تعتبر المعارضة أن المرشحة سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة في الانتخابات.

وتشهد البلاد احتجاجات ضد الرئيس منذ إعلان النتيجة في التاسع من أغسطس الجاري.