 السفير القطري يغادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير القطري يغادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين

هديل هلال
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 7:10 م

أفادت فضائية «العربية» بعودة السفير القطري محمد العمادي ونائبه لغزة عبر معبر بيت حانون، مشيرة إلى أن السفير القطري غادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء السبت.


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