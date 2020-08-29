السفير القطري يغادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين

أفادت فضائية «العربية» بعودة السفير القطري محمد العمادي ونائبه لغزة عبر معبر بيت حانون، مشيرة إلى أن السفير القطري غادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء السبت.