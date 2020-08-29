حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ30 ألفا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43 ألفًا و782 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء السبت، إلى تسجيل ثمان حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1491.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 281 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 30 ألفًا و717.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 835 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.