إصابات كورونا بالسودان ترتفع إلى 13 ألفا و189

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان عن تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى تسع حالات تعافي، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت.

وبحسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم، وفقًا لنتائج الفحوصات ليوم الخميس 27 أغسطس 2020، ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 13 ألفًا و189 متضمنة 823 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6612.

وأوضح التقرير الوبائي أن 16 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ18 ولاية بالبلاد، كما سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 106 حالات، ولاية القضارف حالة واحدة.

وتشير الوزارة إلى أن الفحص المعملي تم في ثلاثة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 1335، وبلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 107، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 82 بنسبة إيجابية بلغت 8٪.