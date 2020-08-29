محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شوارع العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف والتطوير الجارية في مداخل ومخارج مركز ومدينة كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، لتطوير شارع الإنشاء والتعمير، وشارع الضرائب وشارع الزهراء، وشارع الدراسات الإسلامية بغرب المدينة، تيسيراً على المواطنين.

وتابع نور الدين، معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي يتم تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها.

وأوضح أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وأضاف أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تقديم وإتاحة جميع أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين.