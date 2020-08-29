قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطر مخالفات البناء اليوم حديث متجدد يتفق مع ما تناوله النواب باللجنة، مشيرًا إلى أن السيسي أرسل رسائل للحكومة والإعلام والمواطنين والمؤسسات دون أن يترك أحدًا.

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن «الرسالة الأولى أهمية تشكيل الوعي لدى الجميع حول الآثار الناتجة عن التعدي غير المخطط بالبناء على أرض زراعية أو أرض دولة»، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث كثيرًا على أثر هذا الفعل على استقرار الوطن ومستقبله وحاضره بإصرار شديد.

وأوضح أن اللجنة عقدت منذ عامين جلسة استطلاع ومواجهة في البرلمان للنسق العمراني في مصر وإعادته لمستوى الوحدة المحلية الأدنى، قائلًا إن الرئيس تحدث للمرة الأولى عن توابع القرى.

ولفت رئيس محلية النواب إلى أن «حديث الرئيس عن ملف المخالفات اليوم حديث محليات ووطن ورؤى»، متابعًا أن الرئيس شدد على مسؤولية المحافظين ومديري الأمن ومن له اختصاص تنفيذي لمواجهة التعدي أو مواجهة التخطيط.

وذكر أن «السيسي» بعث رسالة طمأنينة للمجتمع المتخصص بأنه سيصبح شريكًا فيما سيتم تخطيطه بطرح قطع أراضي للبناء والبيع بمرافق الأرض معلومة وواضحة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وطالب الرئيس جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بكل حزم وحسم مع ملف مخالفات البناء، مضيفًا: «يا نبقى دولة مظبوطة، يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها زي ما إحنا شايفين كدة».

وأضاف «أنا بعرض عليكم الأمر ده عشان تعرفوا أنا بتألم وبتعذب كل يوم إزاي، وأنا بشوف أهل بلدي بيدمروها»، متابعًا: «إحنا أعدى أعادي البلد دي مش الإرهابيين بس والله».