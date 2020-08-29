السجن المؤبد لخفير و6 سنوات لزوجته لإتجارهما في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 12238 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بمعاقبة خفير خصوصي بالسجن المؤبد، وزوجته بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لإتجارهام في مسحوق الهيروين المُخدر بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

كانت ألأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط سامح.ط، 33 سنة، خفير خصوصي، وزوجته دعاء.ع، 32 سنة، ربة منزل، مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان؛ بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المُخدر، وزنت كيلو و700 جرامًا، و259 ألف جنيه.

وتبين حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة عملية البيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.