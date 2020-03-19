الصحة الفلسطينية: 4 وفيات و417 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و340 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 7996 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (148)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (41)، محافظة رام الله والبيرة (79)، محافظة جنين (4)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (9)، محافظة طوباس (2)، قطاع غزة (29)، ضواحي القدس (36)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (278)، محافظة طولكرم (12)، محافظة سلفيت (10)، محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (36).