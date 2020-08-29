حملات تموينية ببرج العرب لمتابعة منظومة الخبز الجديدة

شن المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، حملات تموينية على مخابز مدينة برج العرب، يرافقه سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالموازين والمواصفات المقررة، والمنصوص عليها في التوجيهات الوزارية الجديدة، الخاصة بمنظومة الخبز.

وأسفرت عمليات التفتيش عن تحرير محضر جنح لمخبز بلدي مدعم، وذلك لتجميعه عددًا من البطاقات التموينية المدعمة المحظور تجميعها والتعامل بها، كما تم تحرير محضر إثبات حالة لذات المخبز، وذلك لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وكذلك لإنتاجه خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية الظاهرية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح جزئي لمخبز بلدي، وذلك لتجمعيه عدد من البطاقات التموينية المدعمة، ومحضر إثبات حالة لذات المخبز وإنذاره لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 19 جم نقص في متوسط وزن الرغيف الواحد، مخالفًا التوجيهات الجديدة.

وتم تحرير محضر إثبات حالة لمخبز ثالث، وذلك لإنتاجه خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 12 جم نقص في متوسط وزن الرغيف الواحد، وتم إنذاره وتنفيذ التعليمات طبقًا للتوجيهات الوزارية.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة لمخبز بلدي مدعم، لإنتاجه خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 6 جم في متوسط وزن الرغيف الواحد.