يعقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مؤتمره العام الرابع عشر بمدينة الغردقة غدا الاثنين، بمشاركة وفود من اتحادات عمالية عربية واتحادات مهنية عمالية، وممثلي منظمات عربية وعالمية.

وينتخب المؤتمر قيادة جديدة تقود الاتحاد خلال الخمس سنوات المقبلة تتمثل في رئيس للمجلس المركزي، وأمين عام، ونائب ومساعدين للأمين العام وأمانة عامة"، ويشمل المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات رئيس المجلس المركزي، والأمين العام وممثلي منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية والاتحاد العالمي للنقابات، وراعي المؤتمر.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا جلسات إجرائية أو تنظيمية تتضمن انتخاب هيئة المؤتمر، واعتماد العضوية، وتشكيل لجنتي التنظيم والصياغة، والتصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامين الثالث عشر والرابع عشر.

كما يتضمن جدول الأعمال ثم مناقشة تقرير نشاط الأمانة العامة 2020-2021، والتطرق للنواحي المالية والتوجهات الدستورية للدورة النقابية المستقبلية القادمة، وانتخاب لجنتي العضوية، والرقابة المالية واعتماد أعضاء المجلس المركزي الجديد وما يستجد من أعمال، فضلا عن تكريم الأمين العام السابق وانتخاب أمين عام وأمانة عامة جديدة ثم القرارات والبيان الختامي.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص عالم العمل والعمال خاصة البطالة والتشغيل، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب بالأراضي العربية المحتلة، وآثار فيروس كورونا على العمال العرب ودور النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات خاصة التي تمس حقوق العمال المشروعة وتهدد الوطن وسلامة أراضيه.

وتأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 24 مارس 1956، على ضوء الاجتماع الذي عقدته قيادات نقابية ممثلة لسبع منظمات عمالية عربية في دمشق، كإطار يعبر عن وحدة وكفاح ومصير الطبقة العاملة العربية وقرر المؤتمر التأسيسي اتخاذ القاهرة مقرا لامانته العامة وظل بالعاصمة المصرية حتى تم نقله لدمشق المقر الحالي للاتحاد، وقد تعاقب على منصب الامين العام أربعة من القيادات النقابية العمالية، المصريون (فتحي كامل- اسعد راجح - الدكتور فوزي السيد - عبد اللطيف بلطية)، والليبي أحميد جلود، والجزائري حسن جمام، ثم الليبي رجب معتوب ثم اللبناني غسان غصن.

وينتمي إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمات عمالية تمثل 100 مليون عامل عربي، وهو منظمة عمالية عربية إقليمية تحظى بالعضوية الاستشارية للإقليمين الآسيوي والإفريقي في إطار منظمة العمل الدولية، ويرتبط الاتحاد بعلاقات تضامن وتعاون مع مختلف المراكز النقابية العمالية الدولية والإقليمية والوطنية، وهو عضو أصيل في منظمة العمل العربية، وحاليا عضو مراقب لدى جامعة الدول العربية ويصدر وكالة أنباء يومية هي وكالة أنباء العمال العرب، كما أنه عضو بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وحدد دستور الاتحاد 32 هدفاً للحركة النقابية العربية المنضوية في إطاره منها الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية، والسعي لتطوير مستواها الحياتي مادياً ومعنوياً، وتفعيل مشاركتها في بناء وتقدم اقطارها وأمتها العربية، وتوطيد اواصر الاخوة بين عمال الوطن العربي، وتعزيز التعاون الثنائي بين المنظمات، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومنظماته وتشجيع الصلات مع الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية القومية الأخرى لخدمة الأهداف المشتركة.. ويرفع الاتحاد شعار "قوتنا في وحدتنا" في مواجهة التفكك والتعددية العشوائية.