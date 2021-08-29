ارتفاع حصيلة الوفيات جراء غرق قارب في بنجلاديش إلى 22 شخصا

قال مسؤولون اليوم السبت إن رجال الإنقاذ عثروا على جثة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بما يرفع حصيلة الوفيات جراء حادث انقلاب قارب بشرقى بنجلاديش إلى 22.

وغرق القارب الذي يعمل بمحرك وكان على متنه أكثر من 70 راكبا بعد اصطدامه بسفينتي شحن محملتين بالرمال في ممر مائي واسع مرتبط بنهر تيتاس في منطقة براهمانباريا مساء أمس الجمعة.

وتم العثور على جثث 21 راكبا، معظمهم من النساء والأطفال، في المياه قبل تعليق عملية الإنقاذ ليلا في يومها الأول.

وقال جاسم أحمد، المسؤول بهيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش، إن الغواصين عثروا على جثة الطفلة بعد استئناف عملية الإنقاذ صباح اليوم السبت.

وأضاف أن العملية كانت قد أُلغيت بعد أن أجرى الغواصون عملية بحث استمرت يوما كاملا، ولم ترد بلاغات على ما يبدو عن فقد ركاب. وأضاف أنه سيتم انتشال القارب غدا الأحد.

وذكر قائد شرطة المنطقة أنيس الرحمن في وقت سابق إن العديد من الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ حيث بدأ السكان المحليون جهود الإنقاذ فور غرق القارب بالقرب من بيجويناجار، /على بعد أكثر من 70 كيلومترا شرق العاصمة دكا.

وأطلقت الإدارة المحلية تحقيقا في الحادث حيث ألقت الشرطة القبض على خمسة من أفراد طاقم سفينتي الشحن التي تردد أنهما صدمتا قارب الركاب.