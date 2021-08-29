نيو أورلينز الأمريكية تواجه 3 أسابيع من الظلام بسبب إعصار أيدا

قالت شركة انرجي كورب مالكة مرفق الكهرباء في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية إن المدينة قد تتعرض لانقطاع الكهرباء وتكييف الهواء لأكثر من ثلاثة أسابيع في أعقاب إعصار أيدا، الذي اجتاح الشاطئ برياح أكثر قوة من إعصار كاترينا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن موقع باور أوتيدج الأمريكي الذي يرصد انقطاعات الكهرباء أن نحو 122 ألف منزل وشركة، كانوا من غير كهرباء في أنحاء لويزيانا بدءا من الساعة الواحدة ونصف بعد ظهر اليوم الأحد.



وتركزت الانقطاعات في الشريط الجنوبي الشرقي للولاية وتضم نيو أورلينز، وفي المناطق التي ضربها الإعصار بالولايات المتحدة.



وقبل ذلك بساعات، أغلقت شركة "انرجي" محطتها "ووترفورد" للطاقة النووية بطاقة 1152 ميجاوات، والواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب المدينة، وستظل معطلة إلى حين تقييم مشكلات الشبكة المحلية بعد العاصفة.



وحذرت الشركة في تغريدة على تويتر قائلة إنه "يجب على المستهلكين في المناطق الأكثر تضررا، أن يخططوا لإمكانية التعرض لانقطاعات ممتدة من الكهرباء".