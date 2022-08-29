فريق طبي بجامعة طنطا يجري 5 مناظير قولون بتقنيات الذكاء الاصطناعي

نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى جامعة طنطا في إجراء مناظير قولون لـ٥ حالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكن من تشخيص الأورام تلقائياً أثناء الفحص.

وأشاد الدكتور محمود ذكىي، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة الفريق الطبي، مشيراً إلى أن مستشفيات الباطنة بجامعة طنطا تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدء من مرحلة الاكتشاف المبكر لأورام القولون وتشخيص الأورام لخدمة المرضى.

وأجريت الجراحات تحت إشراف الدكتور لؤي الأحول رئيس قسم أمراض الباطنة العامة، والدكتور محمد عنبة رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد، وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد فوزي سليم، والدكتور محمود عبد الحميد الجاويش، والدكتورة أماني محمد دويدار، والدكتور محمد جلال فليفل مدرسين الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أحمد فكري أبو العز، والدكتور نبيل لاشين مدرسين مساعدين بالجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على فريق إجراء المنظار بالتقنية الجديدة، أن النظام الجديد مدعم بتكنولوجيا تمكن من تشخيص الأورام تلقائياً أثناء الفحص، حيث يمكن من خلال الفحص التميز بشكل واضح بين الأورام السرطانية والأورام الحميدة أثناء التنظير، كما يمكن الذكاء الاصطناعي أيضاً من استصال كامل للأورام الحميدة، علاوةً على القدرة الدقيقة على التنبؤ بالأمراض.

وأشار الدكتور محمد حنتيرة، القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعي، إلى استهداف تحسين مستوى قطاع الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية، في التشخيص المبكر واكتشاف الأمراض في أولى مراحلها وربما قبل حدوثها أو انتشارها.

وأكد الدكتور حسن التطاوي حرص الجامعة الدائم على تدريب الأطباء على أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في المجال الطبي، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة؛ لمتابعة التطورات المستمرة وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.