 شهود عيان: نجاة 3 أشخاص و6 مفقودين من الشرقية في غرق مركب بالسواحل الليبية - بوابة الشروق
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شهود عيان: نجاة 3 أشخاص و6 مفقودين من الشرقية في غرق مركب بالسواحل الليبية

فاطمة علي
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 3:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:05 ص

قال شهود عيان إن مركب الهجرة غير الشرعية الذي تعرض للغرق قبالة ساحل طلميثة في دولة ليبيا، والذي كان على متنه 27 مهاجرًا غير شرعيًا، كان بينهم 9 من أبناء قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأوضح شهود العيان، في تصريحات خاصة، أن التسعة الذين كانوا على متن المركب من أبناء قرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية قد تأكدت نجلة وإنقاذ ثلاثة منهم، فيما لا يزل هناك 6 مفقودين من أبناء القرية في حادث الغرق.

كانت مصادر ليبية أكدت تعرض غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 27 مهاجرًا غير شرعيًا، جميعهم مصريين، وذلك قبالة ساحل طلميثة في دولة ليبيا.

وأوضحت المصادر الليبية في تصريحات صحفية، أنه قد تم إنقاذ 6 أشخاص وتأكد غرق اثنين آخرين، فيما لا يزال 19 مفقودين.

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