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مصر
بعد استبعاده من انتخابات المحامين.. سامح عاشور يعلن عن حزمة إجراءات قانونية
آمنة يوجه بعرض تجربة مصر في مواجهة العشوائيات عالميا
الأوقاف تقيم أول معرض لإصداراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة
خبير دولي: مؤتمر المناخ COP27 خطوة هامة في تغيير سلوك ومفاهيم المواطن نحو القضايا البيئية
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العراق.. مقتدى الصدر يعلن إضرابًا عن الطعام حتى يتوقف العنف
تجدد الاشتباكات في إقليم تيجراي الإثيوبي.. وفرار الآلاف من المعارك
ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميا بعد زيادة رسوم الصادرات في إندونيسيا
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النرويجي سورلوث ينتقل من لايبزج إلى ريال سوسيداد الإسباني معارا
منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل مواجهة سوريا بكأس العرب
فاركو يهدي ميكالي درع النادي
رأي
فن
تانيا صالح تشعل مسرح المحكي بأغنية «حبيتك تنسيت النوم» لفيروز
المخرج حسن عبد الحميد يبهر الحضور في حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية
تانيا صالح تبدأ حفلها بمهرجان القلعة.. وتشكر جمهورها: «بتحبوا الفن وتقدروه»
أبو الليف: كنت أتمنى أن تقف نقابة الموسيقيين جواري أثناء مرضي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
فيديو.. وزير المالية: اللي برا بيحسدونا على اللي إحنا فيه رغم الظروف الصعبة
معيط عن مطالبات تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية: الأمور لا تدار كما حدث في 2011
وزير المالية: إن شاء الله مفيش مشكلة في الشاي.. مهم جدا مزاج الناس
حوادث وقضايا
مصرع شخص على قضبان قطار أبو قير في الإسكندرية
بعد حكم الإعدام.. قصة سيدة الطالبية وعشيقها: جريمتا قتل للوصول لعش الزوجية
التحفظ على 4.3 آلاف عبوة عصير منتهية الصلاحية في الإسكندرية
إخماد حريق شقة سكنية دون إصابات في الحوامدية
تليفزيون
وزير التعليم: لا انعقاد للجان الثانوية العامة بتلك الأماكن العام المقبل
وزير المالية ينتقد مقارنة مصر بسيرلانكا: عاملين الهلع في المجتمع المصري ليه؟
وزير المالية: مستلزمات واحتياجات المواطنين متوفرة
وزير المالية: الكهرباء انتظمت الحمد لله ح