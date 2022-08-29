محافظ قنا: الانتهاء من 80 % بمشروع المكتبة العامة

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه يجري الآن تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية داخل المبنى الخاص بالمكتبة العامة، وتركيب الأسقف المعلقة والانتهاء من تنفيذ شبكة الإطفاء الذاتي، وأنظمة التكييف المركزي.

وأكد أنه يجري تركيب الحجر الهاشمي والواجهات الزجاجية من الخارج، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ هيكل الأسوار والبوابات وجار أعمال تركيبات الـGRC للأسوار، والانتهاء من تركيب المصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال بلغت 80%.

وشدد محافظ قنا، على مسؤولي الشركة المنفذة بتكثيف العمالة، ومضاعفة ورديات العمل لضمان الانتهاء من الأعمال طبقا للموعد المقرر في نهاية أكتوبر المقبل، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال "اللاند سكيب" حتى تظهر المكتبة بالشكل الجمالي الذي يليق بمحافظة قنا.

وأجرى محافظ قنا، اليوم الاثنين، جوله تفقدية بمشروع مكتبة قنا العامة لمتابعة سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية، رافقه خلالها السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم الطايفي، الشكر لمحافظ قنا لما بذله من جهود حثيثة لتوفير التمويل المالي، مما كان له الأثر الأكبر في استكمال تنفيذ مشروع المكتبة والانتهاء من تنفيذها خلال هذا العام، مؤكدا أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

جدير بالذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه، وستضم (مكتبة رقمية – نادي لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي)، وسوف تخدم المواطنين من الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.