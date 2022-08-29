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مصر
اليوم.. المجلس القومي للإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة
نائب محافظ البحيرة: وزارة الأوقاف تسهم في نشر الوعي وتعد جيلًا واعدًا يؤمن بالوسطية والاعتدال
مراقبة الأسواق وجولات ميدانية للنواب فى العطلة البرلمانية
وزيرة البيئة تسلم الفائزين من الصحفيين جوائز مسابقة سوزان زكي للتميز الصحفي
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الجزائر تعلن نصوص وثيقة الشراكة مع فرنسا.. إنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى رئيسي البلدين
مدينة قريبة من محطة زابوريجيا النووية تتعرض للقصف المدفعي
الجزائر تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات كورونا بواقع ١٩ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة
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شروق السيد لاعبة أوليمبيا كلوج تكشف تفاصيل أول مباراة في الدوري الروماني
بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني
شوبير: رمضان صبحي يريد العودة للأهلي
رأي
فن
تكريم الفنان التشكيلي محمد عبلة كأول فنان عربي يحصل علي وسام جوته في مدينة فايمار الألمانية
محمد الحلو ونداء شرارة فى حفل على مسرح سيد درويش بالاسكندرية
مركز إبداع الإسكندرية يحيي الذكرى ٢٩ لرحيل بليغ حمدي ١٥ سبتمبر القادم
هاني شنودة يعلق على مقارنة دينا الوديدي بأم كلثوم
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الإسكان: الوحدات المخصصة للعائدين إلى جزيرة الوراق كاملة التشطيب
مسؤول بالتموين يكشف حالة واحدة قد تسقط لقب «نادي القرن» عن الأهلي
رئيس اتحاد المستثمرين عن شائعات إفلاس مصر: أقول للحاقدين موتوا بغيطكم
حوادث وقضايا
محافظة المنيا تنفي واقعة رشق سائق قطار بالحجارة وإصابته
بعد قفز الأسرة منها.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالإسكندرية
مقتل شقيقين في مشاجرة بحدائق القبة.. والثالث ينتقم من القاتل
الداخلية تكشف ملابسات منع قائد تاكسي فتاة ووالدتها من النزول بالغربية
تليفزيون
فيديو.. مدير مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا: التحالف المصري يحقق إنجازا كبيرا