اليوم.. المجلس القومي للإعاقة ينظم حوارا مجتمعيا حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

نائب محافظ البحيرة: وزارة الأوقاف تسهم في نشر الوعي وتعد جيلًا واعدًا يؤمن بالوسطية والاعتدال