نقيب القراء يستنكر فيديو تلاوة القرآن على أنغام العود: احترموا كلام الله اللي اهتز له العرش

استنكر الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه ملحن يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى وآلة العود.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن وجود العود في جلسة القرآن الكريم «تناقض غريب جدًا».

ووصف وجود العود في المكان المخصص لتلاوة القرآن وتتنزل فيه الرحمات بأنه «أمر خطير»، قائلًا إن النقابة تحفظت على الفيديو، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب هذه الأكاديمية.

وذكر أن المستشار القانوني لنقابة القراء، سيوجه إلى هذا الملحن تهمة «ازدراء القرآن الكريم»، لافتًا إلى أن النقابة منوط بها الحفاظ على كتاب الله، وإبلاغ الجهات المختصة بما يحدث في تلاوة القرآن الكريم.

ولفت إلى أن تعليم المقامات يكون في غنوة أو ابتهال وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، منوهًا أن تعليم المقامات الموسيقية على القرآن الكريم، أصبح ظاهرة في الآونة الأخيرة، بهدف تحقيق مكاسب بالدولار.

وأضاف: «أنا في حالة ما يعلم بها إلا ربنا لما شفت فيديو تلاوة القرآن على أنغام العود.. عندما نزل القرآن على النبي محمد كان يتصبب عرقا من كلام الله، نروح إحنا نجيب العود ونقرأ القرآن عليه ويا ريته عارف الأحكام!».

وأشار إلى أن «الشيخ محمد رفعت لم يجلس إلى أحد يعلمه المقامات، لكنه اكتسبها من التلاوة»، مختتمًا: «أرجو احترام القرآن ده كلام الله، احترموا كلام ربنا اللي اهتز له العرش، شوفوا لكم شغلة غير القرآن».

وأثار فيديو لملحن يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى، وآلة العود بهدف تعليم المقامات للقراء، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المصور، الذي انتشر بشكل واسع، قراءة الملحن آيات من القرآن الكريم، برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات، ما أثار غضبا واسعا، ودفع البعض لطلب التحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن.