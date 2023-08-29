جواتيمالا: تأكيد فوز المرشح اليساري برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية وتعليق نشاط حزبه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت السلطة الانتخابية في جواتيمالا رسميا فوز المرشح اليساري برناردو أريفالو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس.

وفاز الناشط التقدمي المناهض للفساد أريفالو، من حزب موفيمينتو سيميلا (حركة البذور)، في جولة الإعادة بنسبة 91ر60% من الأصوات، حسبما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا يوم الاثنين. وحصلت السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، التي لم تعترف حتى الآن بهزيمتها، على 09ر39%.

ومع ذلك، فإن نتيجة الانتخابات لم تحسم بعد. وتم تعليق نشاط حزب أريفالو في الوقت الحالي بناء على طلب قاض قبل وقت قصير من إعلان النتائج النهائية.

وقررت محكمة الانتخابية يوم الاثنين إلغاء الوضع القانوني لحزب موفيمينتو سيميلا في الوقت الحالي بسبب مخالفات مزعومة في تشكيله. وأمام الحزب الآن ثلاثة أيام للاستئناف.

وسيتعين على نفس القضاة الانتخابيين الذين أكدوا فوز أريفالو أن يقرروا مستقبل الحزب.

وطغت على العملية الانتخابية محاولات النخبة السياسية ومكتب المدعي العام لوقف صعود أريفالو / 64 عاما/ بالوسائل القانونية.

وبعد خمسة أيام من جولة الإعادة، طعن حزب وحدة الأمل الوطني المهزوم من يسار الوسط بزعامة توريس بالفعل في فرز الأصوات.

وقدم الحزب شكوى إلى مكتب المدعي العام بتهمة تزوير الانتخابات.

ومن المقرر أن يتولى أريفالو منصبه في 14 يناير كخليفة للرئيس الحالي المحافظ أليخاندرو جياماتي ، الذي لم يسمح له بالترشح مرة أخرى بسبب حدود الولاية.