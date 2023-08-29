مسئول سابق بحلف الناتو: الغزو الروسي لأوكرانيا كان مستبعدا

قال نيكولاس ويليامز المسئول السابق بحلف الناتو، إن الغزو الروسي ضد أوكرانيا، شكّل صدمة كبيرة لحلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن العلاقات لم تكن طيبة بين روسيا والحلف قبل هذا الصراع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الدول الأوروبية ودول الحلف كانت تستبعد أي عمل عسكري من جانب روسيا، رغم العلاقات غير الطيبة بين الجانبين.

وأكمل: «الجميع كان يتوقع ألا تقدم روسيا على أي تصرف ساذج أو عدواني، كما حدث في عدوانها ضد أوكرانيا، بالتالي كان الغزو صدمة رأتها وواجهتها أوروبا بالكامل».

وأشار إلى أن «التساؤلات عن وجود حرب باردة، وعن هيكل الأمن في حلف الناتو بعد اللجوء للقوة لحل النزاعات، ظهرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا».



