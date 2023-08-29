العراق: عملية عسكرية بالتعاون مع قوات التحالف في محافظة صلاح الدين

تجري قوات من الجيش العراقي والتحالف الدولي بالعراق، عملية ملاحقة وتعقب لعناصر داعش في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، على خلفية عملية أمنية نفذت ضدهم قتل خلالها جندي فرنسي.

وذكر متحدث باسم الجيش العراقي ، أن قوات برية من الجيش والتحالف الدولي، تنفذ عملية تفتيش وملاحقة واسعة لبؤر وأوكار تنظيم داعش في جزيرة العيث، مشيرا إلى أن القوات البرية مدعومة بغطاء جوي تقوم بتطهير الجزيرة من مفارز داعش.

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، أعلن في وقت سابق، اليوم، تعرض 5 جنود من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق لكمين نصبه تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وأشار إلى أن قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك نفذت إنزالا جويا لتفقد حصيلة الضربة، إلا أن عناصر داعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة المتوسطة.

وأعلنت فرنسا، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد عناصر قواتها الخاصة المشاركة في مكافحة تنظيم داعش بالعراق.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن مقتل الجندي حدث بالأمس عندما كانت وحدة فرنسية تقدم دعما لوحدة عسكرية عراقية في عملية لمكافحة التنظيم، مضيفا أن جنودا آخرين أصيبوا بجروح في ذات العملية.