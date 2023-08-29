رياضة كفر الشيخ نظمت المسابقة الرياضية أسرع ولد وبنت

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الرياضية “أسرع ولد وبنت”، بملعب مركز شباب خليج بحرى بمشاركة 50لاعب ولاعبة من أعضاء مركز الشباب المسابقه تنظمها إدارة التنمية الرياضية ضمن فعاليات مبادرة “صيف شبابنا”، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضةبكفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حرص مؤسسة الشباب والرياضة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها بمراكز الشباب والأندية الرياضية تزامنًا مع انطلاق مبادرة وزير الشباب والرياضة «صيف شبابنا» والتى تشمل تقديم أنشطة علمية وثقافية ورياضية وتعليمية بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

نظمت المسابقة الرياضية بشباب مطوبس، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية ومحمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس وفريق عمل المركز.