رئيس مجلس النواب الليبي: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إن "قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعا، ولا يحق لأحد المساومة عليها، وإنما العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس".

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم، بمقره في مدينة بنغازي الليبية؛ حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أسبوع في العاصمة الإيطالية روما، وفقا لما أوردته (بوابة الوسط) الإخبارية الليبية.

وتابع صالح، متوشحا وبقية النواب الكوفية الفلسطينية: "عاشت فلسطين في الوجدان الليبي اسما عزيزا يثير الحزن ويشعل الغضب ويلهب الأحاسيس، فنشأ تقارب كبير بينها وبين ليبيا، ساهم في إبراز خصوصية فيما بينهما من روابط، ومنشأ هذا التقارب في العروبة والإسلام هو تعرض البلدين إلى احتلال استيطاني هدف إلى طمس الهوية".

وأردف أن فلسطين تسيطر على أحاسيس الليبيين، حتى أصبحت شغلهم الشاغل "فينتشون بذكرها ويرقبون يوم تحريرها وينتظرون عودة أهلها".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أوقف المنقوش احتياطيا عن العمل وأحالها إلى التحقيق على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي في مدينة روما الإيطالية الاسبوع الماضي.

ويعاقب القانون الليبي بالسجن ما بين ثلاث و تسع سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.

وقام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل ليلة أمس الأحد بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.