الجامعة العربية: إطلاق قافلة إغاثة إلى الشعب السوداني

أطلقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بالتعاون مع الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري، قافلة المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني الشقيق من مقر الهلال الأحمر بالقاهرة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود جامعة الدول العربية للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية على الشعب السوداني الشقيق، جراء الصراع الذي يشهده السودان.

ووجهت السفيرة أبوغزالة في كلمتها بهذه المناسبة، الشكر باسم جامعة الدول العربية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم للعمل الاجتماعي والإنساني العربي المشترك، وبما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، وتحقيق المطالب الأساسية للشعوب العربية الشقيقة، التي تمر بحالات نزاع مسلح بما يضمن مطالب الحياة اليومية الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما وجهت الشكر إلى الوزيرة نيفين القباج نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر ، وكافة الكوادر العاملة بالهلال الأحمر، على جهودهم المقدرة بالتنسيق مع قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب)، موضحة أن هذه القافلة تُعد الثانية من المساعدات التي تطلقها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، لصالح الشعب السوداني الشقيق.

وقامت السفيرة، والوفد المرافق مع مدير وكوادر الهلال الأحمر، بجولة تفقدية لنموذج من المساعدات التي سيتم إيصالها إلى الشعب السوداني الشقيق، والتي بلغت 25 طن من المواد الإغاثية الأساسية، حيث أكدت على أهمية وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، بما يخفف من الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة في المناطق الملتهبة التي أدت إلى خروج الأهالي من منازلها، ونزوحهم إلى مناطق أكثر أماناً.

وأكدت السفيرة أبوغزالة، على مواصلة الجامعة العربية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية، لتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني الشقيق، معربة عن آملها في سرعة إنهاء هذه الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها، ليستكمل السودان مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.