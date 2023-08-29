وزير التنمية المحلية يتابع مع أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى مجالات التعاون بين الجانبين

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والتحالف الوطنى.

وفي بداية اللقاء، أشاد اللواء هشام آمنة، بالدور المهم والمحوري الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على أرض المحافظات والمساهمة في تحسين معيشة ملايين الأسر في القرى والنجوع وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم، مشيرا إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع المحافظات والتحالف لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطنى ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد آمنة الدعم الذى يوليه رئيس الجمهورية لشباب مصر ودورهم المهم في العديد من القطاعات بالدولة المصرية خاصة في مجال العمل التنموي والأهلى على أرض المحافظات، لافتا إلى أن المجتمع المصرى يزخر بإمكانيات شبابية هائلة تحتاج فقط لاستثمارها وتنظيمها لتتمكن من الإسهام بفاعلية وكفاءة فى تحقيق الخطط التنموية المنشودة وتنفيذ المبادرات والمشروعات القومية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نهي طلعت، الجهود التي قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على مستوي القرى والمراكز بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية سواء فيما يخص المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والقوافل الطبية والعلاجية في جميع التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمستحقين.

وقدمت أمين سر التحالف الوطنى الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذى يتم تقديمه لفرق عمل التحالف وتسهيل الجهود التي يقوم بها في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن التحالف الوطنى يقوم بتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع المصرى من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في المجالات كافة.

وشهد الاجتماع.. استعراض عدد من الخطط والتدخلات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة في مختلف المحافظات فيما يخص مبادرات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة وبعض المنح لإقامة المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مؤسسات التحالف الوطنى وبرنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بالوزارة.

وأشارت الدكتورة نهى طلعت إلى أن التحالف سيوفر أوجه الدعم للفئات والمناطق الأولى بالرعاية على أرض المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، کما سيساهم التحالف بعدد من المتطوعين المدربين للمشاركة في الفعاليات التى تنظمها الوزارة بالمحافظات.

يذكر أن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.