مستشار الأمن القومي الأمريكي يعقد اجتماعا نادرا مع أحد أبرز العسكريين الصينيين

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، بواحد من أبرز العسكريين الصينيين خلال زيارته لبكين، فيما تبدو دلالة على تقارب بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في بكين الجنرال تشانج يوشيا إن اللقاء أظهر تقدير سوليفان الكبير للعلاقات بين جيشي أمريكا والصين، وذلك وفقا لتقرير لشبكة "فينيكس تي في" الصينية.

وأضاف تشانج أنه بصفته مستشارا لبايدن، يقوم سوليفان بدور مهم في تشكيل الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية وتنسيق السياسة تجاه الصين.

وأثار سوليفان، حسبما ذكر البيت الأبيض، المخاوف بشأن دعم الصين لقطاع الأسلحة الروسي والجهود بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة. كما أكد أهمية السلام والاستقرار في المضيق بين الصين وتايوان، والحاجة لتجنب إساءة التقدير والتصعيد في الفضاء السيبراني.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان أكد خلال اللقاء على أن" الدولتين لديهما مسؤولية تجاه منع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة."

وأفادت مصادر صينية أن تشيانج طالب بتوقف أمريكا عن تقديم الأسلحة لتايوان، ونشر ما تعتبره الصين بيانات زائفة بشأن جمهورية الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم. ويشار إلى أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

ويشار إلى أن اللجنة العسكرية المركزية تعد أكبر هيئة عسكرية في الصين لصنع القرار، ويترأسها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف البيت الأبيض" أكد الجانبان على أهمية التواصل العسكري المتبادل الدوري ضمن جهود الحفاظ على دبلوماسية على مستوى عال وفتح خطوط الاتصال مثلما وجه الرئيس جو بايدن ونظيره شي جين بينج خلال قمة وودسايد في نوفمبر 2023".

وقال البيت الأبيض إن "سوليفان ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشانج أقرا بالتقدم المحرز على مستوى الاتصالات المنتظمة والمستدامة بين الجيشين على مدى الـ 10 أشهر الماضية، ويعتزمان ترتيب إجراء مكالمة هاتفية بين قادة مسرح العمليات في المستقبل القريب".

وقال سوليفان، اليوم الخميس، إن بايدن قد يلتقي شي جين بينج مجددا هذا العام - ربما خلال اجتماع دولي في نوفمبر.

وتابع أن بايدن وشي من المرجح أن يشاركا في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو، واجتماع مجموعة العشرين في البرازيل - وكلاهما سيُعقدان في تشرين الثاني / نوفمبر.

وأضاف سوليفان "من المرجح أن يكونا هناك، وإن حدث ذلك، فسيكون من الطبيعي أن تتاح لهما الفرصة للجلوس معا".

ورغم أن سوليفان قال إنه سيكون من الطبيعي أن يجلس الرئيسان معا، إذا حضرا معا، فإنه شدد على أنه ليس بصدد الإعلان عن أو تأكيد عقد مثل هذا الاجتماع.