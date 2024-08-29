بوريل يقترح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزيرين إسرائيليين

اقترح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الدول الأعضاء فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وتستهدف العقوبات المقترحة وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مسؤولين أوروبيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل اليوم الخميس.

وأثار سموتريش وبن غفير غضبا عارما مؤخرا بتصريحات مناهضة للفلسطينيين. وينتمي الوزيران للائتلاف اليميني المتطرف الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويدافع المسؤولان عن سياسة الاستيطان في الأراضي المحتملة وهو أمر تعتبره أعلى محكمة بالأمم المتحدة غير شرعي.

ودعا بن غفير مؤخرا إلى وضع نهاية لإدخال شحنات المساعدات إلى قطاع غزة للضغط على حركة حماس.

وأدلى سموتريش بتصريحات مماثلة، حيث اقترح فرض حصار محتمل على المساعدات حتى إفراج حماس عن كل الرهائن الإسرائيليين. ووصف هذا بأنه مبرر أخلاقي حتى إذا كان ذلك يعني المجازفة بأرواح أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة.

ووفقا لإسرائيل، مازالت حماس تحتجز 107 رهائن في غزة، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.