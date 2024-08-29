- السفير شن: نقدر الجهود الرائدة التي تبذلها مصر في سبيل وقف إطلاق النار بغزة وتقديم المساعدات

أكد السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، اليوم، أن تركيا تتطلع إلى ‏زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستواصل التطور في الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات السفير التركي خلال حفل استقبال أقامه في حديقة مقر السفارة بمناسبة يوم النصر 30 أغسطس ‏الذي يتم الاحتفال به كـ"يوم القوات المسلحة في تركيا".

- زيارة الرئيس السيسي لتركيا



وأضاف السفير شن، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف القضايا لاسيما الاقتصادية ‏والتجارية والفنية حيث ستلقى الزيارة اهتمامًا كبيرًا أيضًا في الرأي العام التركي والمصري والعالمي‎.‎‏

وأوضح السفير، أن هذه ‏الزيارة المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة ستعزز وستتوج أكثر أواصر الأخوة التاريخية بين البلدين.

وشدد السفير التركي، على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراعات ‏المستمرة في غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين هو رغبة مشتركة لتركيا والإنسانية.

- الدور المصري في غزة

وأضاف السفير التركي: نقدر الجهود الرائدة التي تبذلها مصر في سبيل وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية حتى اليوم.

وتابع السفير شن: كنا نأمل ‏بشدة أن تسفر محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة التي عقدت في القاهرة عن نتائج إيجابية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. ‏والمسئولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على عاتق إسرائيل.

ومضى السفير التركي يقول: نعلم أن مصر ستواصل السعي مع قطر والولايات المتحدة ‏لإنهاء الحرب والصراعات في أسرع وقت ممكن، ونريد أن تنتهي معاناة غزة في أسرع وقت ممكن.

- تضامن تركي مع غزة

وأعرب السفير عن استعداد تركيا للقيام بكل ‏واجباتها لتضميد جراح غزة وإعادة إعمارها. وأضاف: في الفترة المقبلة، سنعمل بتعاون وثيق وبتضامن مع مصر بشأن هذه القضية.‏

وحضر الحفل مجموعة من السفراء و الملحقين العسكريين من الدول ‏الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والضيوف المصريين والأتراك إضافة إلى المحلقين العسكريين من بعض الدول الأخرى.

وعزفت ‏فرقة من الموسيقيين المصريين النشيدين الوطنيين التركي والمصري في حفل الاستقبال. كما عزفت الفرقة الموسيقية مقطوعات ‏من الموسيقى العسكرية التركية.‏

- يوم النصر في تركيا

وصرح السفير شن، بأن يوم الجيش الذي يتم الاحتفال به في 30 أغسطس (يوم النصر) له أهمية ‏خاصة بالنسبة لتركيا‎.‎

وقال إن الجيش التركي اليوم، بما يستمده من قوة من تقاليده التاريخية، هو جيش متطور وفعال‎.‎

كما أشار السفير إلى أن تركيا عضو فعال في حلف الناتو.‎