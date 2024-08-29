مصطفى بكري: من يحافظ على حدود بلده في هذه الظروف سيخلد اسمه كبطل بسجلات التاريخ

أكد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن «الوطن يتسع لجميع الآراء وكل المواقف، مهما تباينت، طالما أنها تصب في المصلحة والإطار الوطني».

وأعرب خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن امتنانه لتخلص مصر من جماعة الإخوان بفضل ثورة الشعب، والقيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «نحمد الله سبحانه وتعالى أننا تخلصنا من وباء جماعة الإخوان الإرهابية بفضل ثورة الشعب، وقائد وطني شريف اسمه عبد الفتاح السيسي نفسه مصر تبقى قد الدنيا».

وتابع حديثه: «صحيح الظروف صعبة ومؤلمة لكن كل ما نقف على رجلنا تطلع لنا بلوى جديدة؛ ليس أمامنا من خيار إلا أن نتماسك ونسعى لتحقيق المستحيل من أجل استمرار هذا البلد».

وأشار إلى أن «مصر مستهدفة من قوى عديدة ومتعددة»، مؤكدا أن «من يحافظ على بلاده وحدودها في هذه الظروف؛ سيسجل اسمه كبطل في سجلات التاريخ».

واستنكر بكري، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزرائه عقد اجتماع في محور فيلادلفيا معتبرا ذلك «مناقضا لاتفاقية المعابر الأمنية الموقعة عام 2005، والتي اعتبرت ملحقا لاتفاقية كامب ديفيد لعام 1979».

وأكد أن «القيادة المصرية لن تتهاون في هذا الشأن، وتتمسك بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، ومن الجانب الآخر لمعبر رفح الفلسطيني»، مشيرا إلى ذلك جعل مصر عرضة للهجوم من الصحافة الإسرائيلية لإدراكها حقيقة الموقف المصري المتمسك بكل بنود ونصوص اتفاقية السلام.



