ميرتس يرفض قيام بوتين بدور الوسيط بين إسرائيل وإيران

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الوساطة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال ميرتس قبيل بدء قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في منتجع كاناناسكيس الجبلي الكندي: "بشكل شخصي، لا اتصور قيام الرئيس الروسي بدور وساطة في هذا الصراع".

وأضاف المستشار أن يتعين على بوتين بدلا من ذلك التركيز على إنهاء حربه مع أوكرانيا.

وتابع "إذا أنهى بوتين هذه الحرب، فسيكون قد فعل ما هو ضروري وصائب على المسرح العالمي، وهي حاليا من أكبر الأسباب التي تدعو للأسف بالنسبة لنا، وسأكون سعيدا للغاية بذلك".

وذكر الكرملين أن بوتين عرض الوساطة في الصراع المتصاعد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت.

يذكر أن روسيا تربطها علاقات وثيقة مع إيران، التي قدمت لها أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة لحربها في أوكرانيا.

وقال ترامب في وقت لاحق لشبكة "ايه بي سي" إنه "سيكون منفتحا" على تدخل بوتين لإنهاء الصراع.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قد أعرب أيضا في وقت سابق اليوم عن تشككه في قدرة الرئيس الروسي على التوسط بين إسرائيل وإيران.

وخلال توقفه في قبرص بعد زيارة إلى الشرق الأوسط، قال فاديفول اليوم الاثنين إنه لا يعتقد أن "هناك نقصا في الأشخاص أو الدول المستعدة للوساطة، بل هناك غياب لرغبة الجانبين للتفاوض".

وخلال اجتماع مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في مدينة لارناكا الساحلية، ناشد فاديفول "طهران بشكل خاص" بأن ترسل إشارة واضحة للسلام.