ألمانيا تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن مع تصاعد الصراع

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنها سوف تنظم رحلات جوية لمواطني ألمانيا لمغادرة إسرائيل عبر الأردن، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة أنه يجري تنظيم رحلات جوية مستأجرة من العاصمة الأردنية عمان إلى مدينة فرانكفورت في غرب ألمانيا بعد غد الأربعاء، حيث إن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حاليا بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت أن الألمان الذين يسعون إلى مغادرة إسرائيل يجب عليهم تنظيم انتقالهم إلى الأردن بشكل مستقل.

وسيتم مشاركة المعلومات حول حجز المقاعد وتفاصيل أخرى للرحلة في وقت لاحق.

وقالت وزيرة التنمية ريم العبلي - رادوفان اليوم الاثنين، إن ألمانيا "تركز على الدبلوماسية" لحل النزاع، مضيفة أنها "قلقة للغاية من نشوب حريق في الشرق الأوسط".

وكانت الحكومة الألمانية قد قالت في وقت سابق إنها تناقش خيارات لإجلاء المواطنين الألمان من إسرائيل وسط تصاعد الصراع مع إيران.

وبعد أن بدأت دول أوروبية أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك في إعادة مواطنيها من إسرائيل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن بعض الدول لديها عدد أقل من المواطنين هناك مقارنة بألمانيا.

وتابع المتحدث، "نحن نبحث أيضا جميع الخيارات"، وأشار إلى أن فريق الأزمات بالحكومة الألمانية اجتمع اليوم الاثنين لمناقشة القضية.

ومع إغلاق المجال الجوي حاليا بسبب الضربات الصاروخية، فإن الرحلات الجوية المباشرة ليست خيارا.

ودعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الألمان في المنطقة إلى التسجيل في القائمة الألمانية لمنع الأزمات، والمعروفة باسم التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج، بحيث يمكن الاتصال بهم مباشرة.

وأردف المتحدث "بالنسبة لإسرائيل، يمكنني أن أبلغكم أن قائمة التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج تضخمت إلى قرابة 4 آلاف شخص في الوقت الحالي، لذا فإن الأرقام هناك ترتفع".

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على إيران، حيث يوجد أقل من ألف شخص.