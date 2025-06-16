ربيع ياسين: ريبيرو أخطأ فنيًا بعدم الدفع ببن شرقي

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدير الفني للفريق، خوسيه ريبيرو، أخطأ بعدم الدفع بأشرف بن شرقي في مباراة إنتر ميامي الأخيرة.

وقال ياسين، في تصريحات "إذاعية":" تعجبت من قرار عدم إشراك أشرف بن شرقي في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأخيرة".

وأضاف: "بن شرقي لاعب كبير، وقادر على إحراز الأهداف في أي وقت، وكان من الممكن أن يُشكل إضافة قوية لهجوم الأهلي أمام إنتر ميامي، وقرار استبعاده غريب للغاية".

وتابع: "لابد من وقفة مبكرة مع ريبيرو إذا لم ينجح في فرض سيطرته على الفريق، خاصة في ظل كثرة النجوم المتواجدة في صفوف الأهلي، أطالب ريبيرو بالحزم تجاه أي لاعب يخطئ، وبضرورة السيطرة على الزخم الكبير من النجوم".

واستكمل: "خبرات لاعبي الأهلي كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرًا، الأهلي أنفق ملايين على التعاقدات، ومن الطبيعي أن يكون فريقًا مخيفًا لامتلاكه لاعبين كبار،. حسين الشحات كان قادرًا على حسم اللقاء لولا التصرف الفردي غير المقبول".

واختتم: "استغربت مما حدث في ركلة الجزاء، ويجب أن يكون هناك انضباط أكبر، فكثرة النجوم قد يكون لها تأثير سلبي أكثر من الإيجابي".