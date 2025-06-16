الرئيس الإيراني: سنرد بالمثل على أي هجوم يستهدفنا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الحرب، لكنها سترد بالمثل على أي اعتداء من قبل إسرائيل.

وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أضاف بزشكيان أنه أطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما على تفاصيل الموقف الإيراني حيال التصعيد الأخير.

وأضاف: "لم نكن الطرف الذي بدأ الحرب، لكننا أوضحنا للرئيس أردوغان أن إيران سترد على اعتداءات إسرائيل بنفس المستوى. لا نسعى لتصعيد النزاع، لكننا سنرد على أي عدوان يستهدف إيران برد رادع يبعث على الندم".

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو الجاري، هجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها منشآت نووية في مدن إيرانية عدة، إضافة إلى قيادات عليا في الجيش الإيراني.

وأسفرت الضربات عن مقتل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وقائد الحرس الثوري، وعدد من كبار القادة، إضافة إلى 9 علماء في المجال النووي.

كما أعلنت السلطات عن ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى 224 شخصًا جراء هذه الهجمات.

وفي ردها على الهجوم، نفذت القوات المسلحة الإيرانية ضربة صاروخية باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع في إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين، بحسب بيانات رسمية.

ولقيت الهجمات الإسرائيلية إدانة واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، التي طالبت بوقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.