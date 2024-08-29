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أظهرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الخميس انخفاض وتيرة تسجيل السيارات الأوروبية في يوليو الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 2ر0% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3ر4% في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات نتائج متباينة في أكبر أربعة أسواق للسيارات. وقد ارتفعت المبيعات في إيطاليا و إسبانيا بنسبة 7ر4% و 4ر3% على التوالي.

من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات السيارات في فرنسا بنسبة 3ر2% وألمانيا بنسبة 1ر2%.

ومثلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1ر12% في سوق السيارات الأوروبية، الذي انخفض من 5ر13% خلال العام الماضي. وارتفعت حصة السيارات الكهربائية-الهجينة في السوق إلى 32%.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 7% ، كما انخفض سوق السيارات التي تعمل بالديزل بنسبة 1ر10%.