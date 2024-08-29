 الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقد الاتصال بكل طواقم الإسعاف في جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقد الاتصال بكل طواقم الإسعاف في جنين


نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 10:46 ص

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بمركز إسعاف جنين وطواقمه، بالتزامن مع الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العهد» الفلسطيني.

واستُشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب محمد بسام عرابي (32 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بالمدينة، ونقلت طواقمها جثمانه إلى مستشفى الرازي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد عرابي، هو شقيق الشهيدين فؤاد الذي استشهد عام 1987، ورشاد الذي استشهد عام 2003.

وباستشهاده، ترتفع حصيلة العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، إلى 17 شهيدا، وأكثر من 30 مصابا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 669.

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