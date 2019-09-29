طوارئ بالأقصر استعدادا لعودة «أوبرا عايدة» بعد انقطاع دام 20 عاما

فنادق الأقصروأسوان ترفعان لافتة «كامل العدد» أكتوبر المقبل بسبب عروض الأوبرا وتعامد الشمس

أعلنت الأقصر حالة الطوارئ القصوى استعدادا لإقامة عروض أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت بالأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بعد توقف دام أكثر من 20 عاما. واستعد القطاع السياحى بالمحافظة لاستقبال ضيوف الاقصر حيث تم إعداد برامج سياحية تناسب تلك الشريحة من السياح التى تهوى التراث إلى جانب الفن.

وأوشكت تذاكر حفلات العرض أوبرا عايدة على النفاد، حيث تقام العروض بمناسبة مرور حوالى 150 عاما على افتتاح قناة السويس أيام الخديو اسماعيل الذى كلف الفنان العالمى فيردى وقتها لإقامة الاوبرا.

وأكد مستثمرو السياحة أن عودة عروض أوبرا «عايدة» إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال شهر أكتوبرالمقبل.. كما أنها دليل على استعادة الأقصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم المزارات السياحية فى العالم، فضلا عن كونها رسالة سلام يتم إيصالها للعالم من أحد أقدم المدن التراثية فيه.

وفى ذات السياق استعد القطاع السياحى بالصعيد مبكرا للموسم السياحى الشتوى الذى سينطلق نوفمبر المقبل.. وبدأت غرفة شركات السياحة بالصعيد فى تنظيم 4 دورات تدريبية شهرية للعاملين بشركات السياحة من سائقين وموظفى استقبال وتوديع السياح ومنفذى البرامج ومسئولى الحجز الإلكترونى حتى يكونوا قادرين على التعامل الجيد مع السائحين المنتظر وصولهم خلال الموسم الشتوى المقبل.

وكشفت مؤشرات حجوزات الفنادق الفعلية خلال شهر اكتوبر المقبل عن ارتفاع نسبة الحجوزات بفنادق الأقصر وأسوان لتصل إلى 100 % فى معظم الفنادق وذلك بسبب تزامن هذه الفترة مع عروض أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت بالاقصر وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأسوان.

وقال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد ورئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة ان إقامة عروض أوبرا عايدة بالأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بعد توقف دام أكثر من 20 عاما إضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبى سمبل بأسوان المقرر حدوثها يوم 22 من الشهر ذاته رفعتا نسب الحجوزات السياحية المؤكدة بفنادق الأقصر خلال شهر أكتوبر إلى نحو 100%.

وأشار عثمان إلى أن حجوزات الموسم السياحى الشتوى المقبل مبشرة حتى الآن وتؤكد ان نسب الإشغال بفنادق الأقصر واسوان خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى نهاية يناير 2020 ستكون مرتفعة للغاية.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا عايدة أن هناك تضافرا قويا ما بين القطاع السياحى الحكومى والخاص والمجتمع المدنى بالصعيد لإعادة الأقصر كما كانت من قبل قبلة للسياحة العالمية. مشيرا إلى أن محافظة الأقصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاربوا على الانتهاء من تطوير كورنيش الأقصر الذى من المنتظر افتتاحه رسميا اول اكتوبر المقبل كما سيتم الانتهاء من تطوير مرسى الفنادق العائمة بالمدينة خلال ذات الفترة، لافتا إلى ضرورة وجود اماكن بالمراسى للسائحين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح عثمان ان وجود أجندة سياحية بالأقصر وأسوان خلال الشتاء تتضمن اقامة فاعليات فنية وثقافية ورياضية من شأنها جذب أكبر عدد من السياح لزيارة تلك المدن طوال الموسم.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة إنه مما لا شك فيه أن صناعة السياحة الثقافية عانت بشدة، وأكثر من غيرها من حيث الانخفاض الشديد فى حجم الحركة الوافد، ومن هنا كانت الحاجة إلى حدث ثقافى أثرى مثل أوبرا عايدة قادر على أن يحدث حراكا جاذبا للسائح العاشق للفن الذى يخرج من بين أحضان المعابد، ولطبيعة السياحة الثقافية لم يكن هناك أروع من إقامة أوبرا عايدة فى مكان معبر عن التاريخ.

وتوقع الخبير السياحى إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية وعضو غرفة شركات السياحة أن تتجاوز نسبة إشغالات الفنادق العائمة والعادية 90 % خلال الموسم الشتوى بشكل عام خاصة أنها اقتربت من هذه النسبة خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى استمرار عمليات التجديد وإعادة تأهيل المراسى بالأقصر وأسوان، استعدادا لاستقبال الحدث العالمى فى متحف حتشبسوت لأوبرا عايدة يومى 26 و 28 أكتوبر القادمين، والتى تعكس امتداد مصر الإفريقى والعلاقات القوية والقديمة مع جيرانها الأفارقة، وخاصة إثيوبيا التى جاءت منها عايدة إلى مصر.

أضاف أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية إن احتضان حتشبسوت لأوبرا عايدة سينعش الحركة السياحية فى الأقصر مع الحضور القوى للأجانب لمشاهدتها وعلى رأسهم الملكة رانيا ملكة الأردن، كما أن عمليات التحديث فى الأقصر طالت كورنيش النيل بالكامل، مشيرا إلى أن موسم الشتاء القادم سياحيا سيكون مختلفا تماما عن السنوات الماضية خاصة مع الإقبال الكبير على رحلات النايل كروز والسياحة الثقافية القادمة من إسبانيا وألمانيا وفرنسا واليابان التى عادت بقوة لتعطى زخما للسياحة فى الصعيد بالإضافة للسوق الإنجليزية التى تتميز بالحضور القوى فى فصل الشتاء.. وأشار إلى أن القطاع السياحى يسعى لتثبيت موعد عرض أوبرا عايدة بالأقصر فى ذات الموعد من كل عام، ليخدم الأجندة السياحية التى تسعى المحافظة لتدشينها طوال أشهر الشتاء، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر تتراجع خلال فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالصعيد.