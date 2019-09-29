ساو باولو يعرقل انطلاقة فلامنجو بتعادل سلبي في الدوري البرازيلي

عرقل ساو باولو الانطلاقة الصاروخية لفلامنجو في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا في عقر داره مساء السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

عرقل ساو باولو الانطلاقة الصاروخية لفلامنجو في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا في عقر داره مساء السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

عرقل ساو باولو الانطلاقة الصاروخية لفلامنجو في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا في عقر داره مساء السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.