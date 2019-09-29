ساو باولو يعرقل انطلاقة فلامنجو بتعادل سلبي في الدوري البرازيلي

عرقل ساو باولو الانطلاقة الصاروخية لفلامنجو في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا في عقر داره مساء السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.
وسقط فلامنجو في فخ التعادل بعد ثمانية انتصارات متتالية لكنه ظل متربعا على صدارة جدول المسابقة ورفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق أربع نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على انترناسيونال مساء اليوم الاحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.
وانتزع ساو باولو المركز الرابع في جدول المسابقة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام انترناسيونال لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.