ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 38377

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان اليوم الثلاثاء، إلى 38377 بعد تسجيل 1105 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 361.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1105 إصابة كورونا جديدة بينها 1090 من بين المقيمين و15 حالة من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 38377 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى361 منذ 21 فبراير الماضي.